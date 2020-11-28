Власти Петербурга проверят соблюдение противоэпидемических норм на концерте Басты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Комитет по культуре Санкт-Петербурга проведет дополнительную проверку прошедшего в пятницу концерта исполнителя Василия Вакуленко, известного как Баста, на предмет соблюдения действующих в городе ограничений в связи с распространением коронавируса. Об этом в субботу сообщается на странице комитета "ВКонтакте" .

"По фактам публикации в социальных сетях фотографий и видеоматериалов зрителей с указанием на нарушение действующих правил организации культурных мероприятий специалистами комитета будет проведена дополнительная проверка в рамках установленных законом об административных правонарушениях в Санкт- Петербурге контрольных полномочий и требований к деятельности организаций в период повышенной готовности", - говорится в сообщении комитета.

При этом отмечается, что согласование концерта проводилось в рамках действующего порядка, вместимость зала составила допустимые 50%, билеты на программу реализовали до вступления в силу новых правил организации продажи, вместе с тем, организатором концерта были приняты меры по замене танцпола на партер с установкой зрительских кресел.

Специалисты комитета также провели фотофиксацию в рамках чек-листа контрольных мероприятий. "Важно отметить, что социальная дистанция в общих зонах - фойе, кассовые павильоны, гардеробы - регулируется как и в других общественных местах - с использованием разметки. Что касается зала, то в действующих документах, регламентирующих концертную и театральную деятельность, такого понятия, как "шахматная рассадка", не предусмотрено", - говорится в сообщении.

Концерт Басты прошел в Санкт-Петербурге 27 ноября. В соцсетях пользователи сообщали, что во время мероприятия не соблюдались действующие ограничения, в частности социальная дистанция.

Баста - российский рэп-исполнитель и продюсер. Является совладельцем продюсерского центра Gazgolder.

Другие нарушения

Также специалисты городского комитета по культуре выявили два концерта, которые прошли без согласования с ведомством: выступление группы "Бригадный подряд" в клубе "Космонавт" и группы "Чиж & Co" в клубе "А2". В обоих случаях обнаружили нарушения городского постановления о мерах по противодействию распространению коронавируса. Организаторам мероприятий может грозить штраф до 300 тыс. рублей. "Это [необходимость выплаты штрафа] будет установлено в ходе рассмотрения протоколов с участием организаторов мероприятий", - пояснили ТАСС в пресс-службе комитета.

В новость внесены изменения (23:55 мск) - добавлена информация после пятого абзаца.