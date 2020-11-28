Общественники из 25 регионов стали участниками конференции о поисковом движении

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Представители общественных организаций из 25 субъектов России, а также из Латвии, Казахстана, Молдавии, Киргизии, Белоруссии, Луганской и Донецкой республик приняли участие в международной конференции "Судьба солдата: теория и практика архивных исследований", прошедшей с 27 по 28 ноября на базе Общественной палаты РФ в Москве. Всего мероприятие собрало более 100 исследователей, архивистов и историков, сообщили ТАСС в пресс-службе Поискового движения России.

Особое внимание на конференции уделили проекту Поискового движения России "Без срока давности". Цель проекта - сохранение исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников среди мирного населения СССР в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. "Проект "Без срока давности" и тема сохранения памяти о жертвах нацизма стали одними из ключевых в работе многих министерств и ведомств, в том числе флагманским проектом в Год памяти и славы", - сказала ответственный секретарь движения Елена Цунаева, выступая на конференции.

Она напомнила, что в приоритете Поискового движения России три больших направления, это архивно-исследовательская, поисковая и просветительская деятельности. Цунаева подчеркнула, что важность представляет сохранение памяти не только о героях войны, но и самих преступлениях захватчиков. "Нас беспокоит ситуация, в которой даже наши "поисковые дети", которые погружены в тему Великой Отечественной войны, крайне мало знают о том режиме, который был установлен на оккупированных территориях. Они не знают, что такое план "Ост", что готовился сделать враг после того, как победит. Все это принижает ценность подвига наших предков, которые не просто освободили оккупированные территории от захватчиков, но и спасли нас от полного истребления", - отметила она.

В рамках мероприятия председатель правления "Московского клуба истории флота" Константин Стрельбицкий выступил с предложением создания музея поискового движения. В качестве первого экспоната он предложил советское знамя, вывезенное в войну в Германию. Стрельбицкий рассказал, что знамя было изготовлено в 1926 году, имеет вышивку ручной работы - изображение старого советского герба. Раритет продавался на онлайн-аукционе, российские поисковики смогли выкупить знамя.

"Мы бы очень хотели, чтобы с этого знамени начался музей поискового движения России", - отметил поисковик. В ответ ему Цунаева поделилась, что идея создания музея есть. Предполагается, что он будет находиться не в Москве.

Международное сотрудничество

Результаты деятельности местных поисковых движений озвучили представители Казахстана, Молдавии, Киргизии, Белоруссии. Как отмечали зарубежные коллеги, проведение исследований в сотрудничестве с Поисковым движением России, способствует увеличению эффективности работ. Председатель правления казахского поискового объединения Atamnyn Amanaty Мурат Молдагалиев рассказал, что в организацию поступило более 4 тыс. заявок на поиск близких и родственников, не вернувшихся с фронта.

"Судьба более 700 солдат и офицеров, призванных из Казахстана, уже определена. Каждый месяц к семьям возвращаются из забвения более 50 героев, которые более 75 лет считались пропавшими без вести", - информировал он, добавив, что даже в условиях пандемии проводятся выезды семей на места захоронения в другие страны.

По словам организаторов, целью конференции "Судьба солдата" стало предоставление возможности специалистам из разных стран и регионов обменяться опытом и сравнить подходы к работе с информацией, проблемы уточнения архивных данных, и перспективы работы в новых информационных условиях. Участники конференции обсудили проблемы паспортизации воинских захоронений, возведения мемориалов, уточнения имен павших на полях сражений. Поднимался в том числе вопрос ведения регионами Книг памяти.

Книги памяти представили организации Вологодской области и Чувашской республики. Обновленную книгу Ненецкого автономного округа презентовал руководитель Поискового объединения "Заполярный поисковый отряд" Андрей Николаев. Он отметил, что из созданных в 1965 году отдельных списков участников военных действий, проект вырос до массивной книги, объединяющей информацию о более 3 тыс. солдат.

Конференция была организована Поисковым движением России при поддержке Общественной палаты РФ, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

"Поисковое движение России" является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тыс. поисковиков всех возрастов в составе более 1,4 тыс. поисковых отрядов. За семь лет работы Движения, его участники подняли останки более 150 тыс. советских солдат и офицеров, установили более 7 тыс. имен и судеб защитников Отечества.