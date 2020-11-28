В парке развлечений "Остров мечты" опровергли факт нарушения противоэпидемических мер

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Информация о нарушении противоэпидемических мер в парке развлечений "Остров мечты" в Москве не соответствует действительности, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе парка.

Ранее главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов сообщил журналистам, что в парке развлечений "Остров мечты" выявлены нарушения мер профилактики коронавируса, парку грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на 90 суток.

"Информация, ранее опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. Мы работаем в соответствии с требованиями санитарного законодательства, направленного на сокращение распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем нам не грозит запрет на осуществление деятельности. "Остров мечты" работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что администрация парка призывает гостей носить защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

В свою очередь в Роспотребнадзоре заявляли, что во время проверки развлекательного центра часть посетителей находилась без масок, при этом в парке отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха, а дезинфекция велась с нарушениями.

"Для посетителей при входах в здание, у аттракционов, в магазинах, кафе, ресторанах и уборных установлены навесные и напольные дезинфекторы, а также дозаторы для антисептика. На большинстве аттракционов количество доступных посадочных мест снижено вдвое, а на шоу-программах действует безопасная схема рассадки. В кафе и ресторанах также сокращено количество посадочных мест согласно действующим нормам", - заключили в пресс-службе парка развлечений.