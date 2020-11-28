МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 8 828 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 28 ноября в Москве было зафиксировано более 592,4 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились более 441,5 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 61,6 млн человек, свыше 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 242 633 случая заражения, выздоровели 1 739 470 человек, умерли 39 068. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.