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Пандемия COVID-19

Врач объяснила, когда можно лечиться на дому при коронавирусе

Анна Власова рассказала, что госпитализация необязательна только при одностороннем течении воспаления у пациента с пневмонией
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Пациент с вызванной коронавирусом пневмонией может лечиться на дому только при одностороннем течении воспаления. Об этом в субботу в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказала врач-пульмонолог Анна Власова.

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Она отметила, что даже в этом случае лечение должно проводиться под пристальным наблюдением медиков.

При этом врач добавила, что при двусторонней пневмонии госпитализация обязательна из-за угрозы стремительного развития острого респираторного дистресс-синдрома (угрожающего жизни состояния, связанного с воспалением или повреждением легких).

"Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение. Особенно шестые-восьмые сутки являются самыми опасными по цитокиновому шторму, периоду, когда больше всего пациентов погибают из-за несвоевременного обращения к медикам ", - пояснила пульмонолог.

Врач также отметила, что через один-два месяца после выздоровления даже при легком или среднетяжелом течении заболевания необходимо пройти компьютерную томографию, чтобы избежать риска осложнений.

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