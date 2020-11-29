СМИ: Меланья Трамп может написать книгу о пребывании в Белом доме

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Первая леди США Меланья Трамп рассматривает возможность написания и публикации мемуаров о ее пребывании в Белом доме. Об этом сообщил в субботу американский интернет-портал Page Six , являющийся развлекательным приложением газеты New York Post.

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По сведениям его источников, Меланья Трамп провела ряд встреч, на которых обсуждала эту возможность. С кем именно, не уточняется. "Мне говорили, что ее супруг [президент США Дональд Трамп] подбадривает ее", - приводятся слова источника. По его словам, первая леди США "не уйдет так тихо, как можно было бы подумать".

В материале констатируется, что супруга действующего лидера может получить большие деньги за публикацию книги. Как отметил источник, это "возможность для нее заработать собственные деньги".

Интернет-портал подчеркивает, что выход мемуаров первой леди может вызвать особый интерес, поскольку ранее ее бывший старший советник Стефани Уинстон-Уолкофф также опубликовала книгу. В ней, в частности, утверждается, что первая леди США использовала в служебных целях свои личные электронные почтовые ящики и мессенджеры с возможностью шифрования сообщений.

В октябре Министерство юстиции США обвинило Уинстон-Уолкофф в нарушении соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.