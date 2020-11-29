В Бельгии отметили 100-летие Русского исхода

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Столетнюю годовщину Русского исхода - эвакуации из Крыма 13-16 ноября 1920 года почти 150 тыс. участников Белого движения - отметили в Бельгии, которая стала пристанищем для более чем 10 тыс. представителей русской эмиграции первой волны, включая командовавшего эвакуацией генерала Петра Врангеля.

В субботу в Российском центре науки и культуры в Брюсселе состоялась международная онлайн-конференция "Русская диаспора в Бельгии: уникальность судьбы и культурное наследие", в которой приняли участие российские и международные исследователи, журналисты, эксперты - государственные и общественные деятели.

"Русский исход стал символом трагических событий, масштабных потрясений, которые в ту эпоху пережила Россия. Сегодня мы воздаем дань памяти всем, кто погиб и пострадал в то тяжелое время", - заявил, выступая на конференции, посол России в Бельгии Александр Токовинин. Он подчеркнул, что 100-летие этих событий "заставляет вновь задуматься о глубинных основах и стратегических перспективах взаимодействия между Россией и остальной Европой".

Историческая значимость

"Эмиграция, связанная с русской революцией, привела к появлению в странах Европы, в том числе и в Бельгии десятков тысяч русских. Людей, которые не просто, как ранее, приезжали на время, а пустили корни в этих странах, стали частью их общественно-политического ландшафта. Эмигранты так называемой первой волны и их потомки немало содействовали развитию государств, которые их приняли. Они работали инженерами, учеными, врачами и полностью, как они привыкли это делать в России, отдавали свои силы, знания и таланты там, куда их забросила судьба", - подчеркнул он.

"Этим искренним служением русская диаспора отдавала свой долг странам, которые оказали ей гостеприимство. Российская диаспора принесла с собой русскую культуру и русскую духовность, от которых она упрямо не хотела отказываться, сочетая их со способностью гармонично вливаться в местные условия и традиции. Мне кажется, что тем, кто не прочь сегодня рассуждать о несовместимости европейских и российских ценностей, стоило бы обратиться к этим примерам", - заявил российский дипломат.

Организаторами конференции выступили Российский центр науки и культуры в Брюсселе, Российское историческое общество, Королевский музей армии и военной истории Бельгии, Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына и журнал "Международная жизнь" МИД России, Лёвенский католический университет, а также ассоциация "Севастополь Таврический".

В мероприятии также приняли участие известные бельгийские ученые-слависты Эммануэль Вагеманс, Вим Куденис, Владимир Ронин. В рамках конференции также прошла видеопрезентация Даниэля Стевенса, вице-президент Фонда сохранения русского наследия, который представил исторические экспонаты Русского зала брюссельского Королевского музея Армии и Военной истории.

Здесь также состоялся премьерный показ специально созданного к этой дате документального фильма "Русский исход: От Севастополя до Брюсселя", повествующего об исторической части этих событий.