Британские эксперты назвали убедительными данные об эффективности вакцины "Спутник V"

ТАСС, 29 ноября. Британские эксперты в области вирусологии и эпидемиологии назвали достаточно убедительными данные об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V". С таким заявлением они выступили в комментарии канадскому телеканалу CBC .

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Данные свидетельствуют о том, что вакцина достаточно эффективна", - отметил профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс, комментируя результаты клинических испытаний российской вакцины, которые показали эффективность на уровне 95%. "Эти результаты соответствуют тому, что мы наблюдаем у других вакцин", - добавил он.

Как передает телеканал, положительные оценки ученых основаны на том, что разработки, на базе которых создана российская вакцина, неоднократно доказывали свою эффективность.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне-июле.

Эффективность вакцины "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условия получения пациентом второй. Результаты российской вакцины оказались выше, чем ее зарубежных конкурентов. Так, эффективность вакцины, разработанной Moderna, превышает 94%. Американская Pfizer, разрабатывавшая вакцину совместно с германской BioNTech, заявила о 95% эффективности препарата.