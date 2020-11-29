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Пандемия COVID-19

Британские эксперты назвали убедительными данные об эффективности вакцины "Спутник V"

Как отмечает телеканал CBC, положительные оценки ученых основаны на том, что разработки, на базе которых создана вакцина, неоднократно доказывали свою эффективность
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 29 ноября. Британские эксперты в области вирусологии и эпидемиологии назвали достаточно убедительными данные об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V". С таким заявлением они выступили в комментарии канадскому телеканалу CBC.

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"Данные свидетельствуют о том, что вакцина достаточно эффективна", - отметил профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс, комментируя результаты клинических испытаний российской вакцины, которые показали эффективность на уровне 95%. "Эти результаты соответствуют тому, что мы наблюдаем у других вакцин", - добавил он.

Как передает телеканал, положительные оценки ученых основаны на том, что разработки, на базе которых создана российская вакцина, неоднократно доказывали свою эффективность.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне-июле.

Эффективность вакцины "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условия получения пациентом второй. Результаты российской вакцины оказались выше, чем ее зарубежных конкурентов. Так, эффективность вакцины, разработанной Moderna, превышает 94%. Американская Pfizer, разрабатывавшая вакцину совместно с германской BioNTech, заявила о 95% эффективности препарата.

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ВеликобританияРоссияПандемия COVID-19
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