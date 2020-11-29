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Почти 200 соцпроектов реализовали в Хабаровском крае по инициативе активистов

Для победителей из краевого бюджета выделили 75 млн рублей

ТАСС, 29 ноября. Почти 200 социальных проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) получили финансовую поддержку от правительства Хабаровского края в 2020 году. Сумма выделенных средств в этом году составила 75 млн рублей, сообщает в воскресенье пресс-служба Хабаровского края.

"195 социальных проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) получили финансовую поддержку в этом году. Инициативы были отобраны из 477 заявок, поступивших на краевой грантовый конкурс. Между победителями распределили 75 млн рублей, выделенных из краевого бюджета", - говорится в сообщении.

Проекты активистов преимущественно связаны с благоустройством территории - строительство детских площадок, восстановление дворовых территорий, скверов, ремонт отдельных дорог, реставрация памятных мест, установка уличного освещения и другие. Софинансирование со стороны представителей ТОС составило 52 млн рублей, муниципалитетов - 2 млн рублей.

Поддержка ТОС является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Хабаровского края в обеспечении участия населения в решении общественных, социально-экономических и нравственных задач. С помощью создания ТОС в Хабаровском крае за четыре года реализовано более 800 проектов, на их поддержку из краевого бюджета было выделено около 260 млн рублей.

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РоссияХабаровский край
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