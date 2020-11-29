Почти 200 соцпроектов реализовали в Хабаровском крае по инициативе активистов

ТАСС, 29 ноября. Почти 200 социальных проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) получили финансовую поддержку от правительства Хабаровского края в 2020 году. Сумма выделенных средств в этом году составила 75 млн рублей, сообщает в воскресенье пресс-служба Хабаровского края.

"195 социальных проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) получили финансовую поддержку в этом году. Инициативы были отобраны из 477 заявок, поступивших на краевой грантовый конкурс. Между победителями распределили 75 млн рублей, выделенных из краевого бюджета", - говорится в сообщении.

Проекты активистов преимущественно связаны с благоустройством территории - строительство детских площадок, восстановление дворовых территорий, скверов, ремонт отдельных дорог, реставрация памятных мест, установка уличного освещения и другие. Софинансирование со стороны представителей ТОС составило 52 млн рублей, муниципалитетов - 2 млн рублей.

Поддержка ТОС является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Хабаровского края в обеспечении участия населения в решении общественных, социально-экономических и нравственных задач. С помощью создания ТОС в Хабаровском крае за четыре года реализовано более 800 проектов, на их поддержку из краевого бюджета было выделено около 260 млн рублей.