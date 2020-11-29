Губернатор Колорадо заразился коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Губернатор штата Колорадо Джаред Полис заразился новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на его официальном сайте.

Как отмечает в документе, тест Полиса на COVID-19 "показал положительный результат". У него нет симптомов заражения. Губернатор будет находиться в изоляции и продолжит работу в удаленном режиме. В заявлении уточняется, что заразился также супруг Полиса Марлон Рис.

Ранее инфицированы были губернаторы нескольких американских штатов. В их числе Вайоминг, Вирджиния, Миссури, Невада, Оклахома.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 13,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 266 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.