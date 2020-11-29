Британия заключила с Moderna контракт на поставку еще 2 млн доз вакцины от коронавируса

ТАСС, 29 ноября. Власти Великобритании заключили с американской компанией Moderna контракт на поставку дополнительных 2 млн доз вакцины от коронавируса вдобавок к тем 5 млн, которые уже были заказаны ранее. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте британского правительства.

"Правительство Соединенного Королевства в воскресенье 29 ноября подписало контракт на поставку дополнительных 2 млн доз многообещающей вакцины от Moderna. Общее число доз для Великобритании составит 7 млн. Теперь у Соединенного Королевства есть доступ к достаточному количеству доз вакцины Moderna, чтобы привить около 3,5 млн человек", - говорится в сообщении.

В заявлении уточняется, что Лондон к настоящему времени заключил предварительные контракты на поставку в общей сложности 357 млн доз вакцин от коронавируса от различных производителей, в том числе 100 млн от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом.

16 ноября американская компания Moderna проинформировала, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%.