Чешские власти рассмотрят вопрос о смягчении в республике ограничений из-за коронавируса

ПРАГА, 29 ноября. /ТАСС/. Чешское правительство соберется в воскресенье на внеочередное заседание для рассмотрения эпидемиологической ситуации в стране и возможности значительного смягчения действующих социальных ограничений из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе высшего исполнительного органа республики.

"Внеочередное заседание правительство состоится утром в воскресенье, - отметили в пресс-службе. - Будет проведен анализ эпидемиологической ситуации в республике, связанный с возможностью отмены ряда ограничений".

Суточный показатель заразившихся коронавирусом в Чехии снижается в течение последних двух недель. Тем не менее смертность от COVID-19 остается высокой, а количество тяжелобольных не уменьшается темпами, на которые рассчитывали медики. Эти факторы вызывают повышенное беспокойство властей. Премьер-министр республики Андрей Башиш в этой связи призвал к сдержанности в принятии решений, которые могут привести к росту в стране социальных контактов перед предстоящим католическим Рождеством.

Между тем, согласно местным СМИ, на столе у кабмина находится предложение с предстоящей недели разрешить, при соблюдении повышенных санитарно-эпидемиологических норм, возобновить работу ресторанам и другим заведениям общепита, магазинам и предприятиям оказания коммерческих услуг населению. Не исключено, что власти отменять запрет на свободное передвижение граждан, который действует в республике с 23:00 до 05:00 по местному времени. Ожидается разрешение на увеличение количества участников общественных мероприятий с шести человек, как это определено на данный момент. Действующие меры, как подчеркивают в Праге, крайне негативно отражаются на состоянии национальной экономики.

Ситуация с коронавирусом

В Чехии за прошедшие сутки было выявлено 2 667 инфицированных коронавирусом, что на 1 791 меньше предыдущего показателя. Не исключено, что его снижение могло произойти из-за уменьшения числа тестов на коронавирус, которые проводятся в республике в выходные дни.

Общее количество заразившихся коронавирусом в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн граждан, за время эпидемии составило 518 649, из которых 442 327 вылечились. За последние девять месяцев от осложнений, вызываемых вирусом, умерли 8 054 жителя республики. Более половины из них ушли из жизни в ноябре.

В Чехии на данный момент лечение проходят 68 268 пациентов с коронавирусной инфекцией, 5 087 из которых госпитализированы. Министерство здравоохранения республики объявило о появлении коронавируса на национальной территории 1 марта. С тех пор в стране провели 3 044 925 тестов на выявление вируса.

Режим ЧС

Медики в сентябре объявили о второй волне эпидемии коронавируса в Чехии. С 5 октября в республике после почти полугодового перерыва был восстановлен режим чрезвычайной ситуации (действовал с 12 марта по 17 мая). На этот раз он введен до 12 декабря включительно.

В Чехии закрыты рестораны, бары, клубы, спортивные сооружения и объекты культуры, а также большинство магазинов. Розничная торговля запрещена по воскресеньям и в праздничные дни. Приостановлена деятельность большей части предприятий по оказанию услуг населению. Сотрудники государственных и коммерческих организаций переведены на удаленный режим работы.

В стране запрещено появление на улице и в общественных помещениях без защитных масок, действует запрет распития алкогольных напитков на общественных пространствах под открытым небом. Полицейским предоставлено право накладывать на нарушителей штрафы в размере до 10 тыс. крон (примерно €380).