МЧС РФ в Карабахе завершило обустройство лагеря для долговременного пребывания группировки

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Обустройство лагеря для долговременного базирования группировки МЧС России и места для технической подготовки большегрузной техники в Нагорном Карабахе завершено. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время группировка МЧС России завершила обустройство лагеря для долговременного пребывания группировки МЧС России в регионе, а также обустройство места для технической подготовки большегрузной техники. Теперь техника спасателей базируется в автопарке, где развернуты пункты заправки, мойки, обслуживания и ремонта", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что ежедневно водители проходят инструктажи по безопасности дорожного движения, а также медосмотр. "Режим отдыха водительского состава соблюдается и составляет не менее 8 часов", - добавили в ведомстве.

В лагере спасателей развернут медицинский пункт, где есть необходимые медикаменты и квалифицированные специалисты для оказания первой помощи, а также амбулаторно-поликлинического приема личного состава и при необходимости гражданского населения. Также спасатели совместно с представителями администрации города продолжают распределять и передавать стройматериалы пострадавшему населению. Оперативная группа каждый день обследует объекты применения материалов гуманитарной помощи, а также получает информацию о текущей ситуации от администрации города для определения объемов оказания дополнительной помощи пострадавшему населению и восстановления объектов социальной инфраструктуры Карабаха.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных вопросов возложено на Минобороны.