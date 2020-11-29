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Пандемия COVID-19

Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 5 576

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 5 576 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 5 576 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 447 111", - говорится в сообщении.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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