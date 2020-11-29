Исследование: Хайнаньский свободный порт оказался в центре внимания ведущих СМИ

ХАЙКОУ, 29 ноября. /ТАСС/. Ведущие китайские, российские и западные СМИ стали уделять большое внимание Хайнаньскому порту свободной торговли в связи с рядом новых мер местной администрации, направленных на усиление интернационализации и усиление экономической открытости самого южного региона КНР. К такому выводу пришли обозреватели газеты "Хайнань жибао", проанализировавшие поток новостной информации за последние месяцы.

По данным издания, наиболее активно события на острове освещают ТАСС, "Жэньминь жибао", агентство "Синьхуа", Центральное телевидение Китая, а также Reuters, сингапурская газета "Ляньхэ цзаобао". Согласно проведенному анализу, среди тем, наиболее заинтересовавших прессу, оказались меры правительства Хайнаня по снятию торговых ограничений, политика по привлечению национальных и иностранных кадров, новая инвестиционная стратегия.

"Хайнаньский порт свободной торговли продолжает стабильно развиваться, создав глобальную платформу [для взаимодействия]. Наша провинция содействует более диверсифицированному и многоплановому освещению этого процесса на многих языках мира", - прокомментировал ситуацию отдел пропаганды парткома Хайнаня.

Как уточнили местные власти, они намерены и в дальнейшем предоставлять национальным и зарубежным СМИ "много интересной информации для освещения ключевых событий".

1 июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу развития Хайнаньского порта свободной торговли. Этот документ стал основой для нового этапа социально-экономических реформ на территории острова, считающегося одной из наиболее перспективных китайских зон особого развития.

В соответствии с планом высшего руководства, к 2025 году на Хайнане должен быть окончательно сформирован эффективный механизм по стимулированию устойчивого и долгосрочного роста. Ожидается, что благодаря новым методам, многие из которых внедряются в Китае впервые, провинция сможет выполнить целый ряд ключевых социально-экономических задач, необходимых для формирования на юге страны мощного финансово-экономического центра. Предполагается, что к 2035 году максимально усилятся как хозяйственный, так и инновационный потенциал этого региона, и он станет одним из самых привлекательных мест для международных инвесторов.