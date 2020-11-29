{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Исследование: Хайнаньский свободный порт оказался в центре внимания ведущих СМИ

Обозреватели газеты "Хайнань жибао" сообщили, что среди наиболее заинтересовавших прессу тем оказались меры правительства Хайнаня по снятию торговых ограничений, политика по привлечению национальных и иностранных кадров, новая инвестиционная стратегия

ХАЙКОУ, 29 ноября. /ТАСС/. Ведущие китайские, российские и западные СМИ стали уделять большое внимание Хайнаньскому порту свободной торговли в связи с рядом новых мер местной администрации, направленных на усиление интернационализации и усиление экономической открытости самого южного региона КНР. К такому выводу пришли обозреватели газеты "Хайнань жибао", проанализировавшие поток новостной информации за последние месяцы.

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС

По данным издания, наиболее активно события на острове освещают ТАСС, "Жэньминь жибао", агентство "Синьхуа", Центральное телевидение Китая, а также Reuters, сингапурская газета "Ляньхэ цзаобао". Согласно проведенному анализу, среди тем, наиболее заинтересовавших прессу, оказались меры правительства Хайнаня по снятию торговых ограничений, политика по привлечению национальных и иностранных кадров, новая инвестиционная стратегия.

"Хайнаньский порт свободной торговли продолжает стабильно развиваться, создав глобальную платформу [для взаимодействия]. Наша провинция содействует более диверсифицированному и многоплановому освещению этого процесса на многих языках мира", - прокомментировал ситуацию отдел пропаганды парткома Хайнаня.

Как уточнили местные власти, они намерены и в дальнейшем предоставлять национальным и зарубежным СМИ "много интересной информации для освещения ключевых событий".

1 июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу развития Хайнаньского порта свободной торговли. Этот документ стал основой для нового этапа социально-экономических реформ на территории острова, считающегося одной из наиболее перспективных китайских зон особого развития.

В соответствии с планом высшего руководства, к 2025 году на Хайнане должен быть окончательно сформирован эффективный механизм по стимулированию устойчивого и долгосрочного роста. Ожидается, что благодаря новым методам, многие из которых внедряются в Китае впервые, провинция сможет выполнить целый ряд ключевых социально-экономических задач, необходимых для формирования на юге страны мощного финансово-экономического центра. Предполагается, что к 2035 году максимально усилятся как хозяйственный, так и инновационный потенциал этого региона, и он станет одним из самых привлекательных мест для международных инвесторов.

Теги
КитайХайнань
Пандемия COVID-19
В Москве за сутки выявили 6 798 заразившихся коронавирусом
Таким образом, общее число заразившихся составило 599 213 человек
Читать полностью