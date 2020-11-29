В России за сутки выявили 26 683 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 26 683, до 2 269 316. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее штаб сообщал о 27 100 новых случаях.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,5%), Республике Дагестан, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл ( по 0,7%). В частности, за сутки был выявлен 3 701 новый случай заражения в Санкт-Петербурге, 1 069 инфицированных в Московской области, 471 - в Нижегородской области, 414 - в Республике Карелия, 381 - в Свердловской области. В настоящее время в России продолжают лечение 468 332 человека.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 21 987. Всего уже выздоровели 1 761 457 пациентов. Согласно данным штаба, доля вылечившихся второй день составляет 77,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 459 против 510 днем ранее. Всего от инфекции умерли 39 527 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,74%, следует из данных штаба.