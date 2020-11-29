Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,09

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье вырос с 1,05 до 1,09. В Москве этот показатель за сутки прибавил сразу 0,19 и достиг отметки 1,17, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ни в одном из 10 регионов коэффициент не оказался ниже 1. Только в Красноярском крае он равен единице, причем уже пятый день подряд. В остальных регионах показатель выше этой отметки.

В Свердловской области он составил 1,01, в Нижегородской и Ростовской областях - 1,03, в Иркутской и Воронежской областях - 1,04, в Ханты-Мансийском автономном округе - 1.06, а в Подмосковье - 1,08.

В Санкт-Петербурге, где впервые выявлено уже более 3,7 тыс. новых случаев, коэффициент остается высоким и находится на уровне 1,21.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.