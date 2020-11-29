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Пандемия COVID-19

В России за неделю выявили почти столько же случаев коронавируса, сколько за весь сентябрь

Рекордно высоким оказалось и число выздоровевших, за семь дней выписали 166 014 пациентов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за семь дней возросло на 179 987, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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За неделю в стране выявили почти столько же заболевших, сколько за весь сентябрь, когда стало известно о 180 967 случаях заражения.

Кроме того, количество выявленных случаев на 10,1% превысило показатели прошлой недели, когда штаб сообщал о 163 504 инфицированных.

Число летальных исходов за неделю также обновило максимум, составив 3 348 против 2 993 в предыдущие семь дней. Это больше, чем штаб зарегистрировал за весь август - с 1 по 30 августа он отчитался о 3 213 умерших.

При этом условная летальность нового заболевания по итогам недели почти не изменилась, увеличившись с 1,73% до 1,74%.

Рекордно высоким оказалось и число выздоровевших - за семь дней в России выписали 166 014 пациентов, у которых ранее нашли коронавирус. В предыдущий аналогичный период их было 155 458. В результате доля уже вылечившихся россиян продолжила расти, увеличившись с 76,4% до 77,6%.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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