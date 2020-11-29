Президент РАН выразил соболезнования в связи со смертью академика Владимира Фортова

МОСКВА, 29 ноября./ТАСС/. Экс-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов, умерший в ночь на воскресенье на 75-году жизни, был не только одним из самых влиятельных отечественных ученых, но и борцом за идеалы российской науки, сказал ТАСС президент РАН Александр Сергеев.

"Он, конечно, по своему весу и влиянию в последние годы в российской науке был лидером номер один. И, конечно, он дорог нам своей борьбой за идеалы российской науки и РАН. Жизнь ему частенько подбрасывала экстремальные состояния. В нелегкие годы нахождения на государственной службе он сделал очень много полезного для академии. Будучи только месяц как избранным президентом РАН, столкнулся с реформой академии", - сказал Сергеев.

Академик Владимир Фортов умер в воскресенье на 75-м году жизни во время лечения от коронавирусной инфекции.

Глава РАН назвал Владимира Фортова "человеком, кристально чистым и близким к примеру идеала научной и человеческой нравственности".

"Я очень признателен ему за то, что у нас были прекрасные деловые отношения и он меня поддержал на выборах в РАН. Утрата очень большая, будем верны его идеалам, тем, что он всегда проповедовал в науке. Владимир Фортов был рыцарем российской науки", - добавил Сергеев.

О болезни

По словам главы РАН, Владимир Фортов последние недели лечился от коронавирусной инфекции.

"Все это время пандемии мы просили его вести себя осторожнее, но фатализм был ему свойственен. Я с ним последний раз разговаривал по телефону, когда он в больницу попал. Он был в неплохом настроении и много по телефону общался, даже с зарубежными коллегами. Всех, говорил, сейчас лечат одинаково, одни и те же протоколы и лекарства используют. Потом у него телефон отобрали, сказали, что много нагружает себя. Спустя какое-то время он перестал отвечать на звонки. За несколько дней до смерти у него произошел инсульт", - сообщил глава академии наук.

"Прекрасный организатор"

Фортов был прекрасным организатором и не боялся выходить на самый верхний уровень руководства страны для решения различных вопросов, сообщил ТАСС учившийся в Фортовым в МФТИ председатель СО РАН Валентин Пармон.

"Для меня лично это огромная трагедия, потому что мы с Владимиром Евгеньевичем учились в одном и том же институте, можно сказать, что были друзьями. Для академии наук он сделал очень много, он был крупнейшим ученым. Единственное, что у него не было Нобелевской премии, но я думаю в ближайшее время он мог бы ее получить. Он - прекрасный организатор, который мог демпфировать самые разные точки зрения и не боялся выходить на самый верхний уровень российского руководства [для решения различных вопросов]", - сказал Пармон.

Он отметил, что для Сибирского отделения смерть академика огромная утрата, потому что очень многие институты и специалисты СО РАН активно взаимодействовали с Фортовым как с организатором и ученым, в частности, в направлении энергетики. "Владимир Евгеньевич курировал одно из наиболее серьезных направлений - энергоэффективные технологии. Мы с ним уже очень много лет работали вместе по этому направлению. И у него абсолютно правильные взгляды относительно того, как должна быть организована наука. Она организуется независимо от системы, в которой мы живем, у нее есть свои принципы, и Владимир Евгеньевич эти принципы знал", - добавил глава СО РАН.