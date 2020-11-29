Эксперт: повторное заражение COVID-19 возможно, но оно будет протекать легче

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Перенесший новый коронавирус человек может повторно заразиться, но болезнь будет протекать легче. Такое мнение выразил в воскресенье член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Да, заболеть два раза можно, - сказал он. - Первую инфекцию поймать достаточно просто: у человека не было антител, потом у него антитела появились - значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее. <...> Вся история эволюции нашей иммунной системы и нашего сосуществования с патогенами подсказывает, что в среднем повторные инфекции будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжелым последствиям".

Лукашев отметил, что примерно треть всего населения планеты защищена от COVID-19 благодаря лимфоцитам, которые остались от "встречи с обычными коронавирусами". "Это может объяснять, почему люди так по-разному переносят встречу с коронавирусом", - добавил он.

Эксперт думает, что спустя пару лет вирус продолжит циркулировать, но проблема будет терять свою актуальность. При этом некоторые ограничения останутся, в частности, массовые мероприятия возобновятся в последнюю очередь.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 62,2 млн человек, свыше 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 269 316 случаев заражения, выздоровели 1 761 457 человек, умерли 39 527. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.