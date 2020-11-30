Опрос: треть пользователей рунета потратят на новогодние подарки более 5 тыс. рублей

Примерно треть опрошенных пользователей рунета собираются потратить более 5 тыс. рублей на новогодние подарки. Так, согласно данным опроса "Одноклассников" и исследовательского центра ResearchMe, 13% респондентов потратят от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, 11% - более 9 тыс. рублей, 9% - 7-9 тыс. рублей.

Помимо этого, как указано в исследовании, каждый пятый пользователь рунета утверждает, что планирует суммарно потратить на все новогодние подарки от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 18% опрошенных - от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, а 10% - до 1 тыс. рублей. При этом 20% респондентов пока затрудняются ответить на вопрос о планируемых тратах.

Самыми желанными подарками участники исследования назвали деньги (36% опрошенных), электронику (21%), путешествие (19%), косметику и парфюмерию, товары по уходу за собой и смартфон/планшет (по 18%). Не хотят получать никаких подарков на Новый год 14% респондентов.

Почти треть (32%) пользователей рунета начинает покупать подарки за 1-2 недели до праздника, 28% - за один месяц, 17% - за несколько дней до Нового года. Причем женщины чаще мужчин начинают заблаговременно покупать подарки. Так, среди женщин в 1,5 раза больше тех, кто покупает подарки за 2-3 месяца до праздника (24% против 9% соответственно). Каждый пятый пользователь, который не откладывал деньги на подарки, заранее начинает закупаться за несколько дней до Нового года.

Опрошенные также рассказали, как чаще всего они формируют бюджет на новогодние подарки. Например, больше половины из них (56%) не откладывают деньги на подарки заранее. 19% респондентов ответили, что откладывают деньги, начиная с сентября-октября, еще 15% откладывают деньги постепенно в течение года. Среди мужчин выше, чем среди женщин, доля откладывающих деньги в течение года (18% против 12% соответственно).

Исследование проводилось с 2 по 12 ноября 2020 года среди пользователей рунета старше 18 лет.