В Севастополе начали создавать пособие по изучению языка караимов

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Мультимедийное пособие-самоучитель по изучению караимского языка начали создавать в Севастополе на основе учебных материалов, разработанных украинскими караимами, сообщил ТАСС председатель Севастопольского караимского общества Евгений Баккал.

Караимы - национальность, зародившаяся и сформировавшаяся в Крыму. К настоящему времени в мире насчитывается около 2 тыс. человек, которые считают себя этническими караимами, и культура и традиции народа постепенно забываются, а носителей языка практически не осталось.

"Язык почти утерян, организовать обучение ему - задача очень сложная, непосильная одному обществу. В свое время мелитопольское караимское общество создало методические пособие по изучению караимского языка, участвовали люди, которые были носителями языка. А мы в Севастополе смогли озвучить носителей языка по этому курсу. Эти материалы станут основой для создания интерактивного мультимедийного самоучителя", - сказал Баккал.

Он отметил, что предстоит техническая работа с записями и формирование единого учебного пособия, "получится программа, благодаря которой человек, если у него есть желание, сможет учить караимский язык: вставляете диск, флешку - и изучаете". Баккал добавил, что караимские общества в разных странах имеют свой опыт по обучению национальному языку. В Крыму действуют воскресные школы, при которых проводятся такие курсы. За рубежом есть опыт проведения летних школ, но в этом году их проведение невозможно из-за коронавируса. "То, что делаем мы, не решит проблему, но это будет одним из составных элементов для изучения языка", - подчеркнул он.