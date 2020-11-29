Власти Чехии решили с 3 декабря смягчить введенные из-за пандемии ограничения

ПРАГА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство Чехии на своем внеочередном заседании в воскресенье приняло решение с предстоящего четверга, 3 декабря, значительно ослабить ограничения, введенные в стране из-за пандемии. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Чехии Ян Блатный.

"С предстоящего четверга в республике снижается уровень эпидемической угрозы, с чем связано смягчение действующих ограничительных мер", - отметил он.

Согласно этому решению, с 3 декабря в Чехии при соблюдении повышенных санитарно-эпидемиологических норм в ограниченном режиме возобновят работу рестораны и другие заведения общепита, магазины и предприятия оказания коммерческих услуг населению. Розничная торговля будет разрешена и в воскресенье, что пока в стране строго запрещено. Отменяется и запрет на свободное передвижение граждан, который действует в республике с 23:00 до 05:00 по местному времени.

Действующий режим ЧС

Медики в сентябре объявили о второй волне эпидемии коронавируса в Чехии. С 5 октября в республике после почти полугодового перерыва был восстановлен режим чрезвычайной ситуации (действовал с 12 марта по 17 мая). На этот раз он был введен до 12 декабря включительно.

В Чехии закрыты рестораны, бары, клубы, спортивные сооружения и объекты культуры, а также большинство магазинов. Розничная торговля запрещена по воскресеньям и в праздничные дни. Приостановлена деятельность большей части предприятий по оказанию услуг населению. Сотрудники государственных и коммерческих организаций переведены на удаленный режим работы.

В стране запрещено появление на улице и в общественных помещениях без защитных масок, действует запрет распития алкогольных напитков на общественных пространствах под открытым небом. Полицейским предоставлено право накладывать на нарушителей штрафы в размере до 10 тыс. крон (примерно €380).