В Москве стартовал "Географический диктант - 2020"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Географический диктант - 2020" стартовал на центральной площадке в московской штаб-квартире Русского географического общества (РГО).

Непосредственно в штаб-квартире РГО диктант пишут президент Русского географического общества Сергей Шойгу и представители средств массовой информации. Дистанционно к площадке подключились около 5 тыс. человек.

В этом году вопросы для просветительской акции составил игрок интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров, также в задания вошли вопросы, присланные в РГО обычными людьми.

Озвучили задания музыкант народный артист России Николай Расторгуев, телеведущий канала "Моя планета" Антон Зайцев и киноактриса Агния Дитковските.

В этом году географический диктант будут писать на более чем 6,4 тыс. площадок, в том числе в 111 зарубежных государствах, в частности в США, Мексике, Великобритании, Австралии, Китае, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Греции. Как рассказали в РГО, по количеству площадок среди зарубежных стран лидирует Украина - 48 площадок, Казахстан - 11 и Китай -10.

Как и в прошлом году, разработан специальный вариант для инвалидов по зрению. Слабовидящие смогут написать диктант на 322 площадках по всей стране и 11 - за рубежом.

Из-за пандемии в этом году большинство площадок в России и за рубежом работают дистанционно. Результаты станут известны после 15 января.

Онлайн можно будет проверить свои знания с 14:00 по местному времени 29 ноября до 6 декабря. Участники онлайн-акции узнают свои результаты сразу же.