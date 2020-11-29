Шойгу заявил, что географический диктант побудил иностранцев изучать историю России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Все больше жителей зарубежных государств интересуются историей России благодаря географическому диктанту, заявил президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.

"Каждый год мы подводим итоги: лучше стали знать географию в нашей стране, больше стран знает о нашей стране. У нас несколько показателей, по которым мы оцениваем, насколько больше людей в мире стали интересоваться не только географией нашей страны, но через географию нашей страны в целом ее историей, ее природой, ее людьми", - сказал Шойгу перед началом диктанта.

Он рассказал, что за несколько лет диктант расширился с 200 площадок в России до более 6,5 тыс. площадок в 111 зарубежных странах.

Он поблагодарил участников акции за то, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у них не пропало желание участвовать в диктанте.

В этом году диктант проходит в шестой раз. С 29 ноября по 6 декабря свои знания географии также можно проверить онлайн.