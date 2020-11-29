Замминистра обороны России Андрей Картаполов принял участие в "Географическом диктанте"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов в воскресенье принял участие в международной просветительской акции "Географический диктант - 2020". Он сделал это в Военном университете Минобороны России, на базе которого в 2020 году развернуто несколько площадок для проведения акции, сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"В этом году университетом зарегистрированы три официальные площадки. На площадках ВУЗа, а также в онлайн-режиме принимают участие свыше 2 200 преподавателей, научных сотрудников, слушателей, адъюнктов, докторантов и членов их семей, курсантов и юнармейцев", - сообщил Картаполов, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

По словам начальника ГВПУ, "география стала инструментом сохранения исторической памяти, повышения культурного уровня россиян". "Уверен, что географическая грамотность - это необходимое условие развития патриотического самосознания офицера. А для будущего военно-политического работника - это неотъемлемое профессиональное качество", - сказал Картаполов.

Он напомнил, что министерством науки и высшего образования утвержден новый федеральный государственный образовательный стандарт по специальности "военно-политическая работа", в котором выделена отдельная дисциплина "Политическая география и регионоведение".

В Минобороны сообщили также, что ученые Военного университета выступили с инициативой, а затем и провели большую работу по созданию мультимедийного проекта "Русские географы на службе Отечеству", который рассказывает о военных географах, их заслугах в исследовании России.

Масштабная просветительская акция "Географический диктант" проводится РГО ежегодно с 2015 года с целью популяризации географических знаний. С 2017 года акция стала международной.