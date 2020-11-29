Морские службы Франции спасли 45 мигрантов, пытавшихся на лодке пересечь Ла-Манш

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Французские морские службы спасли 45 мигрантов, которые пытались на лодке пересечь Ла-Манш. Об этом сообщили в воскресенье в префектуре зоны Ла-Манша и Северного моря.

По информации властей, среди мигрантов были дети и беременная женщина. Нелегалы были задержаны патрульной службой в субботу недалеко от Дюнкерка (север Франции). В срочном порядке их доставили в Кале, где медики оказали им необходимую помощь.

"Все они целы и невредимы благодаря оперативности сотрудников морских служб, которые работают для защиты жизни людей и интересов государства", - подчеркнули в префектуре. "Мигранты, планирующие пересечь пролив, где погодные условия бывают крайне сложными, должны понимать, что это опасно", - предупредили власти.

По данным префектуры региона, с начала января более 800 мигрантов были задержаны французскими властями при попытке пересечь Ла-Манш. В 2019 году общее число задержанных превысило 2,7 тыс., что в четыре раза больше, чем было отмечено в 2018 году.

Ранее британское правительство сообщило о том, что власти Великобритании и Франции подписали новое соглашение по борьбе с нелегальной миграцией и договорились усилить контроль на французском побережье Ла-Манша. Согласно договоренности, число сотрудников служб безопасности, патрулирующих 150-километровый участок французского побережья Ла-Манша, удвоится с 1 декабря.

Стороны также согласовали расширение использования новейших технологий для слежения за проливом. Речь идет, в частности, о беспилотниках, радарах, оптоэлектронных биноклях и камерах видеонаблюдения. Помимо этого, стороны договорились работать над улучшением условий проживания мигрантов во Франции, чтобы они не искали убежища в третьих странах.