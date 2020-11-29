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Городской совет Тегерана проголосовал за переименование улицы в честь убитого ученого

Речь идет об улице Санайе, находящейся около площади Нобоняд, ее переименуют в "улицу мученика Фахризаде", сообщило агентство Mehr

ТЕГЕРАН, 29 ноября. /ТАСС/. Городской совет Тегерана проголосовал за переименование одной из улиц столицы в честь убитого в пятницу ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны. Об этом сообщает в воскресенье агентство Mehr.

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Речь идет об улице Санайе, находящейся около площади Нобоняд, которая будет переименована в "улицу мученика Фахризаде", уточняет Mehr. По информации агентства, городской совет выбрал этот район Тегерана, потому что здесь располагается здание министерства обороны страны, где работал убитый ученый.

В пятницу агентство Fars сообщило о покушении на ученого-физика в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что Фахризаде был ранен и умер в больнице. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля.

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