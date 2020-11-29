{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ДВФУ намерен возобновить очное обучение в кампусе на острове Русском с 7 декабря

Сейчас занятия проходят в дистанционном формате в связи с ограничением транспортного сообщения по мосту

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) намерен возобновить очное обучение в аудиториях кампуса с 7 декабря, сообщил в воскресенье вуз в своем Telegram-канале. С 25 ноября занятия продолжаются онлайн в связи с ограничением транспортного сообщения по мосту на остров Русский.

На эту тему
Последствия ледяного дождя в Приморье. Главное

"По оперативной информации правительства Приморского края, на следующей неделе сохранятся ограничения на транспортное сообщение по Русскому мосту. Учитывая данные обстоятельства, а также необходимость заблаговременно планировать учебное и рабочее время, Дальневосточным федеральным университетом принято решение о продлении проведения очных занятий в электронных образовательных средах с 30 ноября по 5 декабря. Реализацию дисциплин очно в аудиториях кампуса планируется начать с 7 декабря", - говорится в сообщении.

В субботу пресс-служба вуза сообщила, что ДВФУ готов временно принять в кампусе до 400 семей, живущих в близлежащих поселках, пока в их домах не восстановят подачу коммунальных услуг. На территории университета уже разместились более 700 человек - сотрудники аптек и магазинов, строители, электрики, водители муниципального транспорта, а также все, кто сейчас работает на острове без выходных. Кроме того, в кампусе проживают пять семей с острова Русский.

Движение транспорта по мосту, который соединяет остров Русский с материковой частью Владивостока, перекрыли 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть. Для транспортного сообщения между островом, где живет около 5 тыс. человек и учится 21 тыс. студентов Дальневосточного федерального университета, и Владивостоком, где находятся основные объекты городской инфраструктуры, были запущены паромы.

Теги
РоссияПриморский край
"Рыцарь российской науки". Соболезнования в связи со смертью Владимира Фортова
Экс-президент Российской академии наук умер в ночь на 29 ноября
Читать полностью