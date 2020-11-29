ДВФУ намерен возобновить очное обучение в кампусе на острове Русском с 7 декабря

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) намерен возобновить очное обучение в аудиториях кампуса с 7 декабря, сообщил в воскресенье вуз в своем Telegram-канале . С 25 ноября занятия продолжаются онлайн в связи с ограничением транспортного сообщения по мосту на остров Русский.

"По оперативной информации правительства Приморского края, на следующей неделе сохранятся ограничения на транспортное сообщение по Русскому мосту. Учитывая данные обстоятельства, а также необходимость заблаговременно планировать учебное и рабочее время, Дальневосточным федеральным университетом принято решение о продлении проведения очных занятий в электронных образовательных средах с 30 ноября по 5 декабря. Реализацию дисциплин очно в аудиториях кампуса планируется начать с 7 декабря", - говорится в сообщении.

В субботу пресс-служба вуза сообщила, что ДВФУ готов временно принять в кампусе до 400 семей, живущих в близлежащих поселках, пока в их домах не восстановят подачу коммунальных услуг. На территории университета уже разместились более 700 человек - сотрудники аптек и магазинов, строители, электрики, водители муниципального транспорта, а также все, кто сейчас работает на острове без выходных. Кроме того, в кампусе проживают пять семей с острова Русский.

Движение транспорта по мосту, который соединяет остров Русский с материковой частью Владивостока, перекрыли 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть. Для транспортного сообщения между островом, где живет около 5 тыс. человек и учится 21 тыс. студентов Дальневосточного федерального университета, и Владивостоком, где находятся основные объекты городской инфраструктуры, были запущены паромы.