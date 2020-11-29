Эксперт: передавшиеся от матери антитела к COVID-19 могут быть у ребенка первые месяцы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Антитела к коронавирусу, которые передались младенцу от матери, могут оставаться в его организме на протяжении нескольких месяцев. Об этом заявил радиостанции " Говорит Москва " глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"Если мать перенесла какое-нибудь инфекционное заболевание, антитела очень часто передаются ее ребенку во время беременности. Как правило, это продолжается несколько месяцев. Я думаю, что при коронавирусной инфекции то же самое, антитела будут несколько месяцев, а потом уйдут", - сказал он.

Покровский добавил, что антитела не играют существенной роли для младенцев. "Что ребенок родился с антителами, это, скорее, хорошо. Вполне вероятно, что эти антитела будут защищать его от коронавирусной инфекции, если он с ней столкнется. Общая ситуация такова, что дети вообще маловосприимчивы к коронавирусу. Я думаю, что в глобальном плане это не имеет существенного значения", - отметил он.

Ранее СМИ сообщили о рождении в Сингапуре ребенка с антителами к коронавирусу, при этом его мать перенесла заболевание во время беременности. Научные издания КНР также сообщали, что по меньшей мере 11 рожденных в Ухане младенцев уже обладали антителами к коронавирусу.