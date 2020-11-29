СМИ: в Бельгии семь человек получили ранения в ходе манифестации против карантина

БРЮССЕЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Семь человек, в том числе четверо полицейских, получили ранения в ходе беспорядков и столкновений с полицией, которые произошли в субботу вечером в Льеже после манифестации против карантинных мер правительства Бельгии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал RTBF .

В несанкционированной акции участвовали более 500 человек, около 400 из них были задержаны для выяснения личности. После идентификации и составления протоколов большинство были отпущены, за исключением 17 человек, арестованных за административные правонарушения - участие в уличных беспорядках и попытки прорыва оцепления полиции. Еще трое были арестованы в уголовном порядке: двое за вооруженный мятеж и еще один за умышленную порчу имущества.

Спонтанные, хотя и малочисленные акции протеста последовали в разных регионах Бельгии, после того, как правительство в пятницу объявило о продлении жесткого карантина до 1 февраля 2021 года с минимальными послаблениями. В Бельгии останутся закрыты рестораны, кафе и бары, культурные, спортивные и развлекательные учреждения. Предприятия должны продолжать организовывать работу своего персонала в удаленном режиме, ношение защитных масок обязательно во всех общественных местах и на открытом воздухе. В стране продолжит действовать комендантский час с 00:00 (02:00 мск) до 05:00 часов, в столице - с 22:00 до 06:00.

Правительство настоятельно рекомендовал гражданам воздержаться от поездок за границу на зимние каникулы. Остаются под запретом частные вечеринки: любая семья имеет право пригласить не более одного человека, те, кто живут одни, - максимум двух человек. Полиция получит право контролировать соблюдение этих мер, любые нарушения караются штрафом от 250 евро для каждого нарушителя. Чтобы не провоцировать массовые собрания людей, на Новый год 31 декабря отменены традиционные фейерверки в столице и крупных городах.

Единственным послаблением этого режима стало решение открыть с 1 декабря непродовольственные магазины, при условии соблюдения жестких правила: один покупатель на 10 кв. м, обязательное ношение масок, каждый покупатель должен находиться в магазине не более получаса, за покупками можно ходить только в одиночестве. Также правительство разрешило открыть некоторые бассейны и музеи.

В Бельгии, население которой составляет 11,5 млн человек, за последние две недели в сутки выявляется в среднем 3,3 тыс. новых случаев болезни, умирает около 160 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии составляет 574,4 тыс. человек, 16,4 тыс. умерли.