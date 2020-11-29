Почти 150 тыс. российских военных написали "Географический диктант"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Почти 150 тыс. военных приняли в воскресенье участие в "Географическом диктанте", сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков.

"В этом году с учетом эпидемической обстановки на объектах Минобороны России зарегистрировано более тысячи площадок. Если быть абсолютно точным - 1 064 площадки. Общее количество участников составляет около 150 тыс. человек", - сказал он.

Замминистра выступил на главной площадке проведения диктанта среди военнослужащих - Национальном центре управления обороной и отметил, что 15 тыс. его коллег еще предстоит написать диктант онлайн.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу написал диктант в штаб-квартире Русского географического общества. В Национальном центре управления обороной на задания диктанта отвечали его заместители Руслан Цаликов, Юрий Садовенко, Юнус-Бек Евкуров, Александр Фомин и Дмитрий Булгаков.