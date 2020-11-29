На севере Англии уничтожат более 10 тыс. индеек из-за вспышки птичьего гриппа

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании приняли решение уничтожить 10,5 тыс. индеек после того, как на птицеферме в графстве Северный Йоркшир в Англии была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Об этом в воскресенье сообщило министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства.

"Штамм птичьего гриппа H5N8 был обнаружен на индюшиной ферме около города Норталлертон 28 ноября. Все 10,5 тыс. птиц будут уничтожены, чтобы остановить распространение вируса", - говорится в заявлении ведомства. Министерство также выразило уверенность, что эта вспышка не повлияет на наличие индейки в продовольственных магазинах в преддверии Рождества, отмечаемого протестантами и католиками 25 декабря.

Ранее о выявлении вспышки птичьего гриппа в Европе заявили власти Германии, Франции, Бельгии, Норвегии и Нидерландов, которые в рамках борьбы с распространением вируса распорядились уничтожить более 200 тыс. куриц.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания, в том числе H5N8, для людей не опасно.