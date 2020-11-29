В Калуге умер настоятель храма Жен-Мироносиц архимандрит Донат

ТАСС, 29 ноября. Настоятель храма Жен-Мироносиц в Калуге архимандрит Донат, у которого был диагностирован коронавирус, умер на 73-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщает Калужская митрополия.

"Сегодня стало известно о кончине настоятеля храма Жен-Мироносиц города Калуга - архимандрита Доната (Петенкова)", - говорится в сообщении.

Как уточняется в Telegram-канале рабочей группы по коронавирусу при патриархе, архимандрит умер на 73-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Архимандрит Донат (Петенков) родился в Калуге в 1948 году. В 1977 году окончил Московскую духовную семинарию, служил в разных приходах Калужской области, являлся инспектором Калужской духовной семинарии. В 1993 году назначен ответственным за восстановление храма в честь Святых Жен-Мироносиц, в 2012 году назначен настоятелем храма.