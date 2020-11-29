{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Калуге умер настоятель храма Жен-Мироносиц архимандрит Донат

У него подтвердился коронавирус

ТАСС, 29 ноября. Настоятель храма Жен-Мироносиц в Калуге архимандрит Донат, у которого был диагностирован коронавирус, умер на 73-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщает Калужская митрополия.

"Сегодня стало известно о кончине настоятеля храма Жен-Мироносиц города Калуга - архимандрита Доната (Петенкова)", - говорится в сообщении.

Как уточняется в Telegram-канале рабочей группы по коронавирусу при патриархе, архимандрит умер на 73-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Архимандрит Донат (Петенков) родился в Калуге в 1948 году. В 1977 году окончил Московскую духовную семинарию, служил в разных приходах Калужской области, являлся инспектором Калужской духовной семинарии. В 1993 году назначен ответственным за восстановление храма в честь Святых Жен-Мироносиц, в 2012 году назначен настоятелем храма.

Теги
РоссияКалужская область
"Рыцарь российской науки". Соболезнования в связи со смертью Владимира Фортова
Экс-президент Российской академии наук умер в ночь на 29 ноября
Читать полностью