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Сборная Москвы победила в VI Национальном чемпионате "Абилимпикс"

Второе и третье места заняли команды из Татарстана и Московской области

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сборная Москвы стала победителем в общекомандном зачете на VI Национальном чемпионате по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограничениями по здоровью "Абилимпикс", сообщила в воскресенье пресс-служба Минпросвещения России.

"По итогам чемпионата победителем в общекомандном зачете стала сборная Москвы - 108 медалей; второе место у команды из Республики Татарстан - 56 медалей; третье место заняла Московская область - 32 медали", - говорится в сообщении.

Чемпионат проходил с 23 по 29 ноября, участие принимали более 2 тыс. конкурсантов.

"Мы решили провести чемпионат в очно-дистанционном режиме, и, несмотря на все сложности, непривычные условия, участники смогли продемонстрировать свои высокие профессиональные навыки, показывая тем самым, что они талантливые и целеустремленные работники. Это стало главным результатом, потому что движение "Абилимпикс" призвано помогать социализации инвалидов и людей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), поддерживать их эмоционально и морально, помогать в трудоустройстве", - привели в пресс-службе слова первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко.

Россия принимает активное участие в движении "Абилимпикс" с 2015 года, проводя регулярные региональные и национальные чемпионаты.

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