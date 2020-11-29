Во второй горбольнице Тулы произошла вспышка COVID-19 среди пациентов и медперсонала

ТАСС, 29 ноября. Вспышка коронавирусной инфекции зарегистрирована во второй городской больнице Тулы, среди пациентов и медперсонала выявлено 30 заразившихся, сообщили журналистам в воскресенье в управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

"Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует о регистрации случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в отделении сестринского ухода ГУЗ "Городская клиническая больница №2 им. Е. Г. Лазарева", где было зарегистрировано 30 случаев новой коронавирусной инфекции среди пациентов и сотрудников, из них 24 протекают в бессимптомной форме", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, медучреждению предписано провести дополнительные противоэпидемические мероприятия.

В Тульской области зарегистрировано 16 442 случая новой коронавирусной инфекции, 193 из которых за сутки. Выздоровели 14 405 человека, умер 481.