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Пандемия COVID-19

Во второй горбольнице Тулы произошла вспышка COVID-19 среди пациентов и медперсонала

В учреждении зафиксировали 30 случаев заражения

ТАСС, 29 ноября. Вспышка коронавирусной инфекции зарегистрирована во второй городской больнице Тулы, среди пациентов и медперсонала выявлено 30 заразившихся, сообщили журналистам в воскресенье в управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

"Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует о регистрации случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в отделении сестринского ухода ГУЗ "Городская клиническая больница №2 им. Е. Г. Лазарева", где было зарегистрировано 30 случаев новой коронавирусной инфекции среди пациентов и сотрудников, из них 24 протекают в бессимптомной форме", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, медучреждению предписано провести дополнительные противоэпидемические мероприятия.

В Тульской области зарегистрировано 16 442 случая новой коронавирусной инфекции, 193 из которых за сутки. Выздоровели 14 405 человека, умер 481.

Теги
РоссияТульская областьПандемия COVID-19
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