Возобновили работу стации минского метро, закрытые перед акцией протеста

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Несколько станций метро в центре столицы Белоруссии, которые были закрыты в воскресенье перед началом очередной акции протеста оппозиции, возобновили работу. Об этом сообщил в своем Telegram -канале минский метрополитен.

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"В 15:17 все станции метро открыты для пассажиров. Метро работает в штатном режиме", - говорится в сообщении. Минский метрополитен принес пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее в воскресенье администрация минского метрополитена сообщила, что в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", а также 2-й вестибюль станции "Площадь Ленина" с входом со стороны площади Независимости.

Участники воскресной акции протеста собрались в колонны в различных частях Минска, акции препятствуют силовики. Задержания прошли на улице Матусевича, однако после разгона демонстранты вновь собрались здесь в большую группу и вышли на проезжую часть дороги. Задержания также проходят в районе метро Пушкинская, на Партизанском проспекте, задерживают в микрорайоне Уручье. Очевидцы сообщают об одном пострадавшем в районе метро Пушкинская.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа.