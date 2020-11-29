В Лондоне призвали сопровождать все серии "Короны" предупреждением о том, что это вымысел

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Британский министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливер Дауден призвал американский стриминговый сервис Netflix сопровождать каждую серию популярного сериала "Корона" (The Crown) о королеве Великобритании Елизавете II пояснением о том, что все это художественный вымысел.

"Это красиво сделанный художественный вымысел, так что, как и в случае с другими телевизионными постановками, Netflix должен с самого начала это пояснять. Я опасаюсь, что без этого поколение телезрителей, которые не жили в те времена, когда это происходило, могут воспринять выдумку за реальность", - заявил чиновник в воскресенье в интервью газете The Mail on Sunday. По информации издания, Дауден, как ожидается, направит запрос калифорнийской компании с соответствующим требованием.

Как говорится в статье, заявление министра культуры было распространено в момент растущей в Великобритании обеспокоенности по поводу того, что сцены нового четвертого сезона популярного сериала наносят долгосрочный ущерб как британской монархии, так и наследнику престола, принцу Уэльскому Чарльзу, в частности.

Свежий сезон сериала из 10 эпизодов, выпущенный на стриминговой платформе 15 ноября, охватывает период между 1977 и 1990 годами, в том числе начало отношений принца Чарльза и его супруги Дианы Спенсер, их свадьбу и рождение детей, принцев Уильяма и Гарри.

"В высшей степени изощренная пропаганда"

The Mail on Sunday приводит слова друга принца Уэльского, который подверг критике английского сценариста сериала Питера Моргана. "Довольно жутко видеть, как Морган явно использует индустрию развлечений, чтобы продвигать совершенно очевидную республиканскую повестку, а люди этого не замечают. Их соблазнили несколькими первыми сериями до такой степени, что они не могут теперь осознать, до какой степени ими манипулируют. Это в высшей степени изощренная пропаганда", - цитирует газета слова друга наследника британской короны.

По информации издания, 29 млн человек вошли в систему, чтобы посмотреть сериал в ту неделю, когда он стал доступен. Это на 600 тыс. человек больше, чем посмотрели в Великобританию свадьбу принца Чарльза и Дианы в 1981 году.

Актриса Эмма Корин, которая в сериале исполняет роль леди Дианы, ранее призналась в разговоре с телеканалом Sky News, что по сценарию видно, что речь идет о художественном вымысле. "Это художественный фильм, события в версии Питера [Моргана]. Мы используем настоящих людей как отправную точку, чтобы рассказать историю", - сказала она.

Ранее ряд британских СМИ подверг критике четвертый сезон серила. Так, брат Дианы, граф Спенсер, выступил с предложением, аналогичным тому, что сделал министр культуры. "Я думаю, что "Короне" очень сильно помогло бы, чтобы в начале каждого эпизода появлялась надпись: "Это не правда, но это примерно основано на некоторых реальных событиях", - сказал он в эфире телеканала ITV. Позже он добавил в интервью газете The Times: "Иногда вы вынуждены пожертвовать точностью, но вы никогда не должны жертвовать правдой".