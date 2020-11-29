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Умер французский журналист и писатель Серван-Шрейбер

Ему было 83 года

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Известный французский журналист и писатель Жан-Луи Серван-Шрейбер умер в возрасте 83 лет из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на представителей его семьи.

"С безмерной грустью мы узнали о смерти Жан-Луи Сервана-Шрейбера. Он был неутолимо любознательным журналистом и эссеистом", - отмечается в сообщении, опубликованном научно-популярным журналом Psychologies, которым он руководил в течение 10 лет.

Соболезнования близким журналиста высказал президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр, назвавший Сервана-Шрейбера "великим представителем прессы", который "непрестанно работал над изучением природы человека, ее богатства".

Жан-Луи Серван-Шрейбер родился 31 октября 1937 года. Карьеру журналиста он начал в редакции французского издания Les Echos. В 1964 году присоединился к команде информационно-политического журнала L"Express, который был основан его братом в 1953 году.

Спустя три года Серван-Шрейбер сам выступил в качестве основателя ежемесячного издания деловых кругов L'Expansion, которое в дальнейшем стало частью медиагруппы. В 1997 году Серван-Шрейбер приобрел Psychologies. За три года продажи журнала увеличились в пять раз. Благодаря новому владельцу широкую популярность ежемесячник приобретает за рубежом. Он издается в России, Китае, Германии, Испании, Великобритании и в других странах.

Серван-Шрейбер также является автором серии книг, многие из которых посвящены предпринимательству.

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