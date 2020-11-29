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Глава Минобрнауки выразил соболезнования в связи со смертью академика Фортова

Валерий Фальков отметил, что в ученом чувствовалось уважение к любому собеседнику, его человечность подкупала

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Российской академии наук (РАН) академик Владимир Фортов, ушедший из жизни в воскресенье, был простым в общении и очень человечным, сказал ТАСС министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

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"Мы много общались с Владимиром Евгеньевичем [Фортовым] на различных встречах, обсуждали рабочие вопросы. Что в нем подкупало - он был целостным человеком с оригинальной точкой зрения по всем ключевым вопросам, касающимся науки и высшего образования. Я чувствовал от него поддержку и желание помочь, донести свою точку зрения, пообсуждать. И еще он был простым в общении. Человечность в нем подкупала. В нем чувствовалось уважение к любому собеседнику, с кем он вел диалог", - сказал министр.

Академик Владимир Фортов умер в воскресенье на 75-м году жизни во время лечения от коронавирусной инфекции.

"Еще до его болезни мы договорились, что я приеду к нему в гости и мы обстоятельно пообщаемся. Увы, этому уже не суждено сбыться", - сказал Фальков.

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Фортов, Владимир ЕвгеньевичФальков, Валерий Николаевич
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