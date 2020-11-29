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Пандемия COVID-19

В Софии полицейские провели общенациональную акцию протеста

Сотрудники МВД Болгарии настаивают на повышении зарплаты на 30%, поскольку работают на передовой борьбы с COVID-19, в том числе обеспечивают перевозку пациентов с коронавирусом в стационар
© Игорь Ленкин/ТАСС

СОФИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Болгарские полицейские провели в воскресенье в столице страны общенациональную акцию протеста с требованием повышения зарплаты. В связи с ограничениями на фоне пандемии коронавируса в акции приняли участие не все свободные от службы сотрудники, как планировалось, а только делегаты полицейских подразделений и пожарных частей из разных городов страны.

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Представители профсоюза сотрудников МВД в своих выступлениях подчеркивали, что работают на передовой борьбы с COVID-19, в том числе обеспечивают перевозку пациентов с коронавирусом в стационар, и категорично настаивают на повышении заработной платы на 30%.

25 ноября депутаты Народного собрания (парламента) страны при голосовании по проекту бюджета Болгарии на 2021 год одобрили рост зарплаты в системе МВД с 1 января наступающего года лишь на 15%, для чего дополнительно выделены 77,5 млн левов (около €38,75 млн), и это не устраивает полицейских. В настоящее время их зарплата составляет около 1 тыс. левов (около €500).

Одновременно состоялся ответный протест, немногочисленные участники которого определили требования полицейских "как недопустимые", подчеркивая, что сотрудники МВД прежде всего должны настаивать на проведении серьезных реформах в ведомстве, а только потом на повышении своих зарплат.

Акции протеста были согласованы и прошли без нарушений общественного порядка.

Теги
БолгарияПандемия COVID-19
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