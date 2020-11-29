СМИ: в отношении врача Марадоны выдвинули обвинения по делу о его смерти

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноября. /ТАСС/. Аргентинская прокуратура выдвинула в отношении личного врача бывшего игрока и тренера сборной страны по футболу Диего Марадоны обвинения по делу о смерти экс-футболиста. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Todo Noticias .

На эту тему

По его данным, Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Расследование против него было начато на основании показаний дочерей Марадоны, которые поставили под сомнения действия врача.

Суд выдал разрешение на проведение обыска в доме Луке. В ходе оперативных действий была изъята история болезни Марадоны.

Ранее адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что намерен добиваться расследования обстоятельств смерти экс-футболиста из-за подозрений, что медицинская помощь не была оказана ему вовремя и должным образом.

Марадона умер 25 ноября на 61 году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.