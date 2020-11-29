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Пандемия COVID-19

Британские ученые признали эффективность "Спутник V". Главное о коронавирусе за 29 ноября

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 2 269 316 случаев заражения, из них новых — 26 683. За сутки умерли 459 человек, за весь период — 39 527.
  • Число выявленных на этой неделе в России случаев заражения коронавирусом (179 987) почти сравнялось с показателями за весь сентябрь, а количество умерших оказалось больше, чем за весь август.
  • Пациент с вызванной коронавирусом пневмонией может лечиться на дому только при одностороннем течении воспаления, но даже в этом случае необходимо пристальное наблюдение медиков, рассказала врач-пульмонолог Анна Власова. 

Москва

  • Всего зафиксировано 599 213 случаев заражения, из них новых — 6 798 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 62,3 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Британские эксперты в области вирусологии и эпидемиологии назвали достаточно убедительными данные об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V". 
  • Семь человек, в том числе четверо полицейских, получили ранения в ходе беспорядков и столкновений с полицией, которые произошли в субботу вечером в Льеже после манифестации против карантинных мер правительства Бельгии.
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Пандемия COVID-19
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