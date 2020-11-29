За сутки из Армении в Карабах вернулся 2 431 человек

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Более 2400 беженцев вернулись с территории Армении в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев за прошедшие сутки. Об этом в воскресенье сообщили в российском военном ведомстве.

"За сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев с территории Армении вернулись 2 431 человек. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания вернулось 23 514 беженцев", - сообщили в Минобороны России.