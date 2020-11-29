За сутки из Армении в Карабах вернулся 2 431 человек

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Более 2400 беженцев вернулись с территории Армении в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев за прошедшие сутки. Об этом в воскресенье сообщили в российском военном ведомстве.
"За сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев с территории Армении вернулись 2 431 человек. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания вернулось 23 514 беженцев", - сообщили в Минобороны России.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что "режим прекращения огня по всей линии соприкосновения соблюдается". При координации миротворческих сил РФ и Международного комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших.
"Военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают разминирование территории Нагорного Карабаха. Всего в ходе разминирования очищено 24,67 га территории, 8,2 км дорог, 83 домостроения и три социально-значимых объекта, обнаружено и обезврежено 766 взрывоопасных предметов", - добавили в Минобороны.
Российские миротворцы также помогают подготовить школу № 8 города Степанакерта к возобновлению учебы. "На сегодняшний день восстановлено электро- и теплоснабжение, заменено 90% стеклопакетов. Открытие школы планируется 2 декабря 2020 года", - сообщили в Минобороны.