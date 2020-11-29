СМИ: элитное подразделение британской армии будет бороться с дезинформацией о вакцинах

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Элитное подразделение Вооруженных сил Великобритании будет бороться с распространением недостоверной информации о вакцинах против коронавируса, размещаемой на онлайн-платформах. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы Министерства обороны Соединенного Королевства.

Как указало издание, военнослужащие "уже следят за публикациями о заболевании, вызываемом новым коронавирусом, в киберпространстве". Подразделение также "собирает сведения о дезинформации против вакцин со стороны враждебных государств, включая Россию". Отмечается, что в декабре в подобного рода операциях в сотрудничестве со специалистами спецслужбы электронной разведки (Центра правительственной связи, GCHQ) будет задействовано еще большее количество военнослужащих, чем сейчас. По данным газеты, соответствующее подразделение, оказывавшее содействие при борьбе с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), относится к 77-й бригаде сухопутных сил Великобритании.

Активные меры по противодействию дезинформации в интернете связаны со значительным числом британцев, которые не намерены вакцинироваться от коронавируса, подчеркнула газета. Согласно опросу Королевского колледжа Лондона, порядка одной трети жителей Великобритании либо точно не будут прививаться от COVID-19, либо все еще находятся в сомнении. При этом в субботу в центре Лондона состоялся митинг с участием нескольких тысяч человек, которые призвали отменить все карантинные ограничения в стране.

Ожидается, что уже на следующей неделе власти Великобритании могут одобрить использование вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. В таком случае вакцинация населения, как полагает The Sunday Times, станет возможной уже с 7 декабря. Планируется, что сперва прививки будут сделаны врачам, а также лицам, проживающим в домах престарелых. Большая часть населения, согласно расчетам правительства королевства, будет провакцинирована к апрелю следующего года. Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что вакцинация будет осуществляться по желанию.

В общей сложности из-за коронавируса в Великобритании умерли свыше 58 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в Великобритании превысило 1,6 млн.