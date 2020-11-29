Премьер Хорватии находится на самоизоляции

ЗАГРЕБ, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в связи с выявленным у его супруги Анны Маслач-Пленкович коронавирусом вынужден в течение 10 дней находиться на самоизоляции. Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель кабинета председателя правительства Звонимир Фрка-Петешич.

"Свои обязанности [премьер] продолжит исполнять из дома, а завтра по видеосвязи проведет заседание правительства, на повестке дня которого среди прочего будет [обсуждение] штрафов за нарушение эпидемиологических мер", - отметил Фрка-Петешич.

По его словам, Пленкович находится в отдельной части квартиры с тем, чтобы изолироваться от жены и детей. "Чувствует себя хорошо, результат тестирования отрицательный, никаких симптомов нет, продолжает нормально работать, - подчеркнул глава кабинета премьера. - Сегодня утром у нас по видеосвязи было две рабочих встречи, на которых присутствовал ряд членов кабмина, поэтому правительство функционирует нормально".

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля. В стране зарегистрировано 126 612 заболевших, 101 838 человек выздоровели, 1 712 умерли, тестирование прошли более 744 тыс. граждан. В связи с ростом числа инфицированных власти обязали жителей носить защитные маски в транспорте и во всех закрытых помещениях, ограничили проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, закрыли ночные и игровые клубы, а также казино. С 28 ноября в стране закрылись кафе и рестораны, развлекательные и фитнес-центры, спортзалы, введены обязательная дезинфекция общественных мест и запрет на продажу алкогольных напитков с 22:00 до 06:00 по местному времени, отменены свадьбы.