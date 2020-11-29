В "Векторе" указали, что стоимость двух российских вакцин от коронавируса не отличается

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Стоимость одной дозы вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Эпиваккороны", по предварительным подсчетам, практически не отличается. Об этом в воскресенье сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

"Данные две вакцины, по моим данным, сейчас уже при расчете производственных мощностей их стоимость практически не отличается", - сказал он, выступая в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

Одна доза вакцины "Спутник V" будет стоить менее $10 для международных рынков, для граждан России вакцинация будет бесплатной, указано в аккаунте препарата в Twitter и в опубликованном во вторник сообщении Российского фонда прямых инвестиций, который финансирует производства вакцины.