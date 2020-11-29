Эксперт: необходимость вакцинации от COVID-19 переболевших зависит от их иммунитета

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вакцинироваться от нового коронавируса необязательно всем, кто переболел COVID-19, все зависит от уровня сформировавшегося у человека иммунитета. Об этом в воскресенье сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

"Сама скорость снижения [иммунитета], она индивидуальна, поэтому говорить о том, что всем, кто переболел ковид, когда-то потребуется вакцинация, считаю неправильным. Есть такие случаи, в которых после перенесенного заболевания формируется иммунитет, когда мы спустя полгода констатируем, что не происходит никаких значимых изменений. Есть определенная уверенность, что это будет иммунитет, который сформировался на долгие годы вперед", - сказал он, выступая в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

По словам Максютова, если у человека сформировался не очень стойкий иммунитет, то вакцинироваться можно для того, чтобы его простимулировать. "В ряде других случаев мы считаем целесообразным последующую вакцинацию для того, чтобы простимулировать иммунитет и обеспечить защиту после перенесенного заболевания, но не ранее, чем через 6 месяцев", - сказал он.