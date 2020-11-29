Ввод в гражданский оборот вакцины "Эпиваккорона" ожидается в декабре

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Большая часть разработанных доз вакцины "Эпиваккорона" может войти в гражданский оборот в декабре. Об этом заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов в воскресенье, выступая в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

"Нами произведено уже 35 тыс. доз вакцины, до конца года будет произведено суммарно 50 тыс. доз вакцины, часть из которых, порядка 5 тыс. доз <...> пошла на пострегистрационные клинические исследования, и остальные будут вводиться в гражданский оборот, - сказал он. - В декабре мы ожидаем ввода в гражданский оборот большей части из них".

Максютов добавил, что первая серия вакцинных препаратов, которая войдет в гражданский оборот, пройдет проверку в учреждениях Минздрава не ранее 7-8 декабря.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах старше 18 лет.