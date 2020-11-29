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Пандемия COVID-19
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Гендиректор "Вектора" уверен, что пандемия коронавируса закончится в 2021 году

При этом, по его словам, говорить о том, что вирус SARS-CoV-2 в какой-то момент исчезнет "по мановению волшебной палочки" невозможно
Ринат Максютов Фотохост-агентство sco-russia2020.ru/Creative Commons Attribution 4.0 International
Описание
Ринат Максютов
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru/Creative Commons Attribution 4.0 International

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов считает, что пандемия коронавирусной инфекции закончится в 2021 году.

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"Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году", - сказал он в воскресенье, выступая на онлайн-фестивале Science Bar Hopping. Максютов добавил, что в июле этот фестиваль можно будет провести офлайн.

Эксперт пояснил, что период пандемии, когда каждый день в мире регистрируется рост числа заразившихся и существуют ограничения, завершится, как только переболеет значительное количество населения и сформируется достаточный коллективный иммунитет благодаря массовой вакцинации. При этом, по его словам, говорить о том, что вирус SARS-CoV-2 в какой-то момент исчезнет "по мановению волшебной палочки" невозможно.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 62,2 млн человек, свыше 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 269 316 случаев заражения, выздоровели 1 761 457 человек, умерли 39 527. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Пандемия COVID-19
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